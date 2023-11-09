По словам политолога Бориса Борисова, намеки украинского лидера на прорыв ВСУ в Херсонской области не являются беспочвенными. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что стабилизация в зоне спецоперации, которая произошла за последние месяцы, не устраивает руководство киевского режима.

По мнению эксперта, заявления Зеленского являются своего рода сигналом Западу, который разочаровался провалом контрнаступления украинской армии.

Он добавил, что Херсонское направление является ключевым для ВСУ, у них есть некоторые успехи здесь. В связи с этим стоит обратить внимание на слова президента Незалежной и принять меры.