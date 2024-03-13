Политолог Бортник: планирующие бомбы РФ перемалывают ВСУ

Планирующие авиационные бомбы РФ представляют смертельную угрозу для обороны украинских ВС, из-за чего Киев вынужден ставить на кон западные ЗРК на фронте. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Руслан Бортник в интервью для Politeka, опубликованном на видеохостинге YouTube.

В ходе данной беседы Бортник заявил, что ВС РФ «перемалывают» вражескую оборону при помощи этих бомб на протяжении нескольких месяцев. Он указал на то, что это может создать крайне серьезный кризис для украинской армии.

Политолог также заявил, что российские авиабомбы буквально проламывают оборонительные порядки украинской стороны и против них не может устоять ни одно из вражеских укреплений.

Именно по этой причине украинские ВС вынуждены подводить ЗРК Patriot ближе к фронту, подчеркнул он. Тем не менее такое решение по итогу ставит ценное вооружение под угрозу уничтожения, заключил эксперт.