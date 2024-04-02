Политолог Бортник: Зеленский запасается оружием ради переговоров с Россией

Получение Украиной очередного вооружения с Запада поможет Владимиру Зеленскому начать переговоры с Россией. Киев получил бы военный баланс, так как сейчас силы очень неравны. Таким мнением поделился киевский политолог Руслан Бортник.

Руслан Бортник считает, что Зеленский хочет запастись западной техникой и перевооружить ВСУ, но уже не ради контрнаступлений и обороны. Это якобы поможет лидеру Киевского режима решиться на переговоры с Россией. Более равные силы позволят Украине выдвигать свои условия.

«Способ, которым Зеленский предлагает остановить [конфликт] и обращается с этим предложением к США — это "дайте нам оружие" не для новых контрнаступлений, а "для военного баланса"», — сказал эксперт.

Отметим, что в Москве неоднократно предлагали Киеву переговоры, но урегулировать кризис так и не удалось. Стороны не могут прийти к компромиссу. СВО продолжается, и, как подчеркивали в Кремле, цели спецоперации будут достигнуты военным путем, так как альтернатив не осталось.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ придумали способ защиты от дронов ВСУ.