Российские военнослужащие придумали способ защиты от вражеских дронов

Военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса собрали антенный модуль для подавления БПЛА противника, рассказали в Минобороны.

Модуль создает вокруг себя невидимый купол защиты от FPV-дронов.

В случае обнаружения дрона противника включается блокиратор сигналов, который глушит частоты управления и видеосвязи. Отмечается, что такие устройства могут размещаться как на статичных позициях, так и на технике.

Модуль уже успешно испытан и готов к применению в боевых условиях.

Ранее гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин рассказал, что отечественные FPV-дроны будут адаптированы для городских боев.