Политолог Бредихин прокомментировал планы Евросоюза на саммит G20

По информации одного Bloomberg. представители Евросоюза используют попытку установления контакта с лидерами стран Африки на саммите G20 в Индии на фоне отсутствия российского и китайского лидеров. По словам политолога Антона Бредихина, страны Евросоюза безуспешно стараются давить не только на африканские страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в свою очередь страны Ближнего Востока не отказываются от дружбы с европейскими государствами, но тем не менее стараются придерживаться собственных взглядов на внешнюю политику.

По мнению эксперта, наличие желания вести собственную политику у государств Африки вызывает страх у европейцев, поскольку именно они в настоящее время задают главную парадигму дальнейшего устройства мира.