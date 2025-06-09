Он пояснил, что согласно логике Зеленского признание того, что у нас столько тел, а им нечего менять, означает признание Киевом своего поражения.

По мнению эксперта, отказ Незалежной забирать тела погибших украинских солдат и офицеров является не только гуманитарной, а также и политической проблемой.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина так и не объяснила, почему отказалась забирать тела своих военных.