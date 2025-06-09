Мирошник заявил, что Украина так и не объяснила, почему отказалась забирать тела своих военных

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил о том, что Киев так и не смог внятно объяснить, почему отказался забирать тела военнослужащих ВСУ, которые погибли во время проведения спецоперации.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сказанные Мирошником слова в прямом эфире. Он отметил, что на данный момент непонятно, что именно пугает Киев и по какой причине он отказывается от выполнения своих обязательств или затягивает это выполнение. Внятных объяснений украинской стороной дано не было.

Отдельно Мирошник отметил, что каналы для коммуникации сторон имеются, и ситуация довольно прозрачная. Но чем дольше Киев будет затягивать исполнение договоренностей, тем более сильным бременем это ляжет на сторону.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ обвинили Киев в попытке срыва переговоров.