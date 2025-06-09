Мирошник заявил, что Украина так и не объяснила, почему отказалась забирать тела своих военных
Мирошник: Украина не дала внятных пояснений об отказе забрать тела своих военных
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Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил о том, что Киев так и не смог внятно объяснить, почему отказался забирать тела военнослужащих ВСУ, которые погибли во время проведения спецоперации.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сказанные Мирошником слова в прямом эфире. Он отметил, что на данный момент непонятно, что именно пугает Киев и по какой причине он отказывается от выполнения своих обязательств или затягивает это выполнение. Внятных объяснений украинской стороной дано не было.
Отдельно Мирошник отметил, что каналы для коммуникации сторон имеются, и ситуация довольно прозрачная. Но чем дольше Киев будет затягивать исполнение договоренностей, тем более сильным бременем это ляжет на сторону.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ обвинили Киев в попытке срыва переговоров.