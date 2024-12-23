Политолог Брутер дал оценку рискам падения Приднестровья после вскрытия захватнических планов Санду

По словам политолога Владимира Брутера, давление на Приднестровье станет расти, и Россия должна быть готова к тому, что республику применяют для открытия второго фронта, тем не менее сейчас подобный исход событий маловероятен. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что принудительная ликвидация Приднестровья входит в планы коллективного Запада, и они вернутся к этому после завершения украинского конфликта. Однако у Москвы не будет влияния на данную ситуацию, поскольку вся логистика в Приднестровье возможна только через Незалежную, а это направление будет для России закрыто на очень долгое время.

По мнению эксперта, указанную напряженную ситуацию развязывает не Майя Санду, так как она вообще никто и ничего не решает, в этом случае на 125% все зависит от Запада.

Ранее сообщалось, что Санду разрабатывает стратегию военной операции в Приднестровье.