Президент Молдавии Майя Санду разрабатывает стратегию военной операции в Приднестровье, и никто не может уверенно заявить, что она не попытается разжечь конфликт, сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР подчеркнули, что на днях Санду провела встречу с правительственными деятелями по вопросам обеспечения энергетической безопасности страны.

Завершая встречу, президент отметила необходимость составления плана военной операции с целью установления контроля над Приднестровьем и устранения российского миротворческого контингента в данной области.

В СВР отметили, что Санду в процессе совещания проявила агрессию. Это случилось после доклада премьера Дорина Речана о возможных трудностях с энергоснабжением после окончания российско-украинского соглашения о транзите газа, которое истекает 31 декабря 2024 года.

Она отказалась обсуждать ситуацию с Украиной и безапелляционно возложила всю вину на Россию. Санду заявила, что «если Москва не обеспечит поставки газа, Кишинев примет меры против пророссийского Приднестровья».

Также было дано указание начать уголовные дела против руководства Приднестровской Молдавской Республики за сепаратизм, а жители региона подвергнутся строгим проверкам на границе.

Евросоюз (ЕС) не знает, как успокоить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии. Пресс-служба отметила, что напоминание о зависимости правобережной Молдавии от энергоснабжения с молдавской ГРЭС, расположенной в ПМР, не повлияло на Санду, которая настаивала на подготовке силового захвата электростанции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отказались признавать победу Санду на выборах в Молдавии, назвав их профанацией.