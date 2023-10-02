Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени станет простираться от Лиссабона до Луганска, а будущее Незалежной связано с этим пространством. По словам политолога Владимира Брутера, глава немецкого МИД прямо повторяет слова бывших руководителей Третьего Рейха – Гитлера и Геббельса. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что ее слова означают, что якобы они все освободят, будут всем управлять, а русских выкинут.

По мнению эксперта, в реальности всему Евросоюзу Киев совершенно безразличен, а ее высказывания имеют целью поддразнить нашу страну.

Он подчеркнул, что это все пустые слова, «белый шум».