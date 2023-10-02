Политолог Брутер считает «белым шумом» слова Бербок по поводу членства Украины в Евросоюзе
Фото: [©Пресс-служба МИД России/РИА Новости]
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени станет простираться от Лиссабона до Луганска, а будущее Незалежной связано с этим пространством. По словам политолога Владимира Брутера, глава немецкого МИД прямо повторяет слова бывших руководителей Третьего Рейха – Гитлера и Геббельса. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что ее слова означают, что якобы они все освободят, будут всем управлять, а русских выкинут.
По мнению эксперта, в реальности всему Евросоюзу Киев совершенно безразличен, а ее высказывания имеют целью поддразнить нашу страну.
Он подчеркнул, что это все пустые слова, «белый шум».