По словам политолога Владимира Брутера, результаты выборов и референдума в Молдавии зависят от мнения Запада. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что от Молдовы и от молдаван в этой ситуации абсолютно ничего не зависит. Если было бы необходимо, было, власти накидали бы еще голосов, а итоги в любом случае будут такими, как хочет коллективный Запад.

По мнению эксперта, при этом западные страны станут относиться к Кишиневу еще более жестко. Так, за последние годы страна лишилась фактически всех русскоязычных СМИ.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Санду проиграет выборы во втором туре почти полностью.