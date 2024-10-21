Политолог Марков уверен, что Санду проиграет выборы во втором туре почти полностью

По словам политолога Сергея Маркова, действующий молдавский лидер Майя Санду проиграет выборы во втором туре с вероятностью 90%. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Напомним, что вчера в экс-республике СССР состоялись выборы главы государства и референдум о вступлении Кишинева в Евросоюз. После подсчета 90% протоколов Санду набирала 37% голосов, ее главный конкурент, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 28%. Второй тур состоится через две недели.

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