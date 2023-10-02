Политолог Бышок оценил бюджет США с отсутствием помощи Украине

По словам политолога Станислава Бышка, утвержденный американским лидером Джо Байденом временный бюджет США, не содержащий помощи Киеву, является итогом внутренних разногласий между республиканцами и демократами, а не изменениями внешней политики Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что вопрос принятия бюджета в США в последние годы является вопросом больших конфронтации и задержек.

По мнению эксперта, в настоящее время американский бюджет принят частично, тем не менее это не оказывает влияния на американскую политику в отношении Киева.