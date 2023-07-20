Политолог дал оценку возможностям выполнения Западом условий РФ по зерновой сделке

Возобновление зерновой сделки сейчас зависит от действий Запада, который вряд ли пойдет на условия, выдвинутые РФ. Соответствующее заявление сделал политолог Константин Блохин, его слова передает «Лента.ру» .

Блохин указал на то, что условия России являются в большей степени обязательствами, зафиксированными в меморандуме. РФ готова возобновить сделку, но все зависит от Запада, подчеркнул политолог. Он считает, что Запад должен «выводить» российский сельскохозяйственный сектор из санкций.

Он подчеркнул, что Россия получила слишком много ущерба за год этой сделки. При этом политолог сомневается, что Запад удовлетворит ожидания второй стороны относительно зерновой сделки.

Блохин пояснил, что зерновая сделка была возможностью для построения диалога между РФ и Западом, но вторые восприняли это как слабость первых и принялись давить и обвинять Россию в том, что страны Африки голодают.