Политолог Данилин определил стоящие перед Турчаком на посту главы Республики Алтай глобальные задачи

По словам политолога Павла Данилина, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак является прекрасной кандидатурой на пост главы Республики Алтай, перед ним поставлены глобальные задачи. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Турчак является весьма глубоким профессионалом, его прекрасные связи на федеральном и региональном уровнях дадут возможность обеспечить эффективное усвоение и освоение громадных инвестиций, идущих в регион.

По мнению эксперта, указанный регион на сегодняшний день становится важнейшим стратегическим объектом на фоне санкций и давления на страну. Алтай граничит с Китаем, Монголией, Казахстаном, через Чуйский тракт идет дорога в Пакистан.

Он подчеркнул, что Турчак является прекрасной кандидатурой для такого важного региона.