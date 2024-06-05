Политолог Данилин определил стоящие перед Турчаком на посту главы Республики Алтай глобальные задачи
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По словам политолога Павла Данилина, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак является прекрасной кандидатурой на пост главы Республики Алтай, перед ним поставлены глобальные задачи. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что Турчак является весьма глубоким профессионалом, его прекрасные связи на федеральном и региональном уровнях дадут возможность обеспечить эффективное усвоение и освоение громадных инвестиций, идущих в регион.
По мнению эксперта, указанный регион на сегодняшний день становится важнейшим стратегическим объектом на фоне санкций и давления на страну. Алтай граничит с Китаем, Монголией, Казахстаном, через Чуйский тракт идет дорога в Пакистан.
Он подчеркнул, что Турчак является прекрасной кандидатурой для такого важного региона.