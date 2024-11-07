Политолог Демчук назвал причины невозможности считать победу Трампа окончательной

В США прошел первый этап президентских выборов. По предварительным результатам подсчета голосов избирателей победу одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. По словам политолога Артура Демчука, при этом формально избирательная процедура в Штатах еще не завершилась, это произойдет только в январе, после того как будут подсчитаны голоса выборщиков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в целом до того момента, как проголосуют выборщики, что-то может измениться, и какие-то выборщики могут поменять свое мнение. Подобные ситуации в истории Шатов имели место.

По мнению эксперта, демократы могут потребовать пересчета по причине того, что где-то машины не работали, где-то много людей проголосовали по почте и их бюллетени могли не дойти и прочее. Поэтому они смогут постараться оспорить итоги голосования только в том случае, если разница между числом выборщиков за Трампа и за Харрис составит не более 10-15 человек.

Он добавил, что в целом победа Трампа может спровоцировать беспорядки на территории США, тем не менее они станут носить единичный характер и являться выходом фрустрации сторонников демократки Камалы Харрис и маловероятно приведут к серьезным последствиям.

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