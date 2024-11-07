Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США. Еще до оглашения итогов выборов Хельсинки заявил о намерении открыть один из КПП на границе с Россией. По словам политолога Аксиньи Гурьяновой, Финляндия не единственное государство, которое вступает в оттепель отношений с Россией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что некоторые страны Старого Света тоже за кулисами ведут разговоры о налаживании отношений с Москвой, поскольку из-за сложной экономической ситуации Евросоюз будет вынужден распасться для выживания. При этом сохранение его именно в руках Москвы.

По мнению эксперта, также Трамп ненавидит Зеленского не только как политика, а также и как человека, поэтому политическая элита Незалежной теперь проголосует за мирные соглашения на условиях Москвы.

Ранее политолог Демчук пояснил, почему Трамп может уменьшить финансовую и военную поддержку Киева.