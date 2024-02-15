Политолог Демчук рассказал, почему не стоит называть Трампа «другом России»

По словам политолога Артура Демчука, отношения Москвы с Вашингтоном могут как ухудшиться, так и нормализоваться вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента США. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что зависеть это будет не столько от личности американского лидера, сколько от прагматичности его политики.

По мнению эксперта, русофобия все равно будет, а Москва все равно останется недружественной для Белого дома.

Он подчеркнул, что выгода президентства Трампа лишь в том, что для него Европа и украинский конфликт вторичны.