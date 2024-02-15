Политолог Демчук рассказал, почему не стоит называть Трампа «другом России»
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По словам политолога Артура Демчука, отношения Москвы с Вашингтоном могут как ухудшиться, так и нормализоваться вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента США. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что зависеть это будет не столько от личности американского лидера, сколько от прагматичности его политики.
По мнению эксперта, русофобия все равно будет, а Москва все равно останется недружественной для Белого дома.
Он подчеркнул, что выгода президентства Трампа лишь в том, что для него Европа и украинский конфликт вторичны.