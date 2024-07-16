Политолог Демчук считает, что покушение на Трампа может привести к замене Байдена на Мишель Обаму

Республиканская партия США на съезде в Милуоки официально выдвинула Дональда Трампа в кандидаты на должность президента страны. После неудачного покушения на его жизнь большинство экспертов стали считать его победу практически необратимой. По словам политолога Артура Демчука, тем не менее сторонникам Трампа пока рано праздновать победу на выборах. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что итоги голосования будут зависеть от событий предстоящих месяцев, включая и зависимость от кандидатуры на пост вице-президента от демпартии. Также в связи со слабеющим рейтингом фоне Байдена демократы могут пойти и на замену самого кандидата в президенты.

По мнению эксперта, текущая ситуация в США явно играет на руку Трампу — после покушения многие американцы считают его героем и мучеником, а недавние дебаты для его конкурента Байдена оказались абсолютно провальными. Однако до президентских выборов остается еще несколько месяцев, и за это время может случиться масса новых событий.

Он добавил, что вероятной заменой для Байдена может стать нынешний вице-президент Камала Харрис или экс-первая леди США Мишель Обама.