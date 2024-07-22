Политолог Демчук считает, что выход из предвыборной гонки Байденом может привести его к досрочной отставке

Вчера действующий президент США Джо Байден официально заявил о завершении своей президентской кампании. Теперь ключевой интригой американских выборов стала фигура нового кандидата на пост главы государства от демпартии — Камалы Харрис. По словам политолога Артура Демчука, праздновать победу Трампу еще рано, поскольку до выборов есть еще три месяца месяцев, и демократы все еще имеют пространство для маневра. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что финальный результат выборов в Штатах решится лишь в декабре, когда будет голосовать коллегия выборщиков, и до этого времени ситуация может измениться. Так, немалое значение станет иметь и фигура вице-президента, который станет баллотироваться вместе с Харрис в случае ее номинации. Также на итог выборов могут оказать влияние и решения судов по уголовным делам, фигурантом которых является Дональд Трамп, и внезапные решения коллегии выборщиков. Кроме того, нельзя исключать ситуацию, что по состоянию здоровья Байден может подать в отставку с поста президента, после чего Камала Харрис автоматически станет президентом на оставшиеся месяцы.

По мнению эксперта, в последнем случае это объективно усилит позиции Харрис в качестве кандидата от Демократической партии, поскольку иных политиков, способных заменить Байдена в предвыборной гонке, нет.