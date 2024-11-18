По словам политолога Артура Демчука, разрешение на применение ракет ATACMS для ударов по территории нашей страны, которое американский лидер Джо Байден выдал Незалежной, может быть попыткой помешать победившему на президентских выборах Дональду Трампу пойти на улучшение отношений с Москвой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что сам Трамп, вероятнее всего, отменит данное решение, тем не менее сделать это он сможет только после вступления в должность 20 января.

По мнению эксперта, при этом неизвестно, что последует за данным разрешением. С одной стороны, оно развязывает руки властям киевского режима, а с другой – это не прямой приказ использовать данные ракеты. При этом не факт, что Киев воспользуется данным разрешением, поскольку Москва будет адекватно реагировать на все угрозы, а это создаст весьма большие риски для государств Запада. Таким образом, данное разрешение имеет скорее символическое значение.

Он отметил, что при этом разрешение Байдена на применение ATACMS для ударов по России, вероятнее всего, нацелено на то, чтобы осложнить Трампу жизнь и создать не самые благоприятные условия для вероятного восстановления рабочих связей Вашингтона и Москвы.

Ранее эксперт Коротченко призвал провести демонстрационный ядерный удар по Западу.