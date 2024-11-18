В России после информации о разрешении Белого дома Киеву бомбить российскую территорию дальнобойными американскими ракетами ATACMS всерьез заговорили о необходимости скорейшего ядерного удара по противнику.

Как заявил в беседе с РИА Новости главред военно-публицистического журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, руководство страны в свете последних событий просто обязано пойти на демонстрационный ядерный удар по акватории у берегов Франции и Великобритании.

«Может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ», — подчеркнул Коротченко.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена «Кровавый Джо».