Политолог Денисов раскрыл суть схемы США и Турции по вторичным антироссийским санкциям

В одном из турецких СМИ вышла публикация о том, что в рамках нового двустороннего соглашения Вашингтон намерен сперва уведомлять Анкару, прежде чем вводить санкции против местных компаний, подозреваемых в обходе ограничений в отношении Москвы, а Турция станет проводить в отношении таких фирм расследования и сообщать об итогах. По словам политолога Дениса Денисова, Турция заинтересована в дальнейшей кооперации с нашей страной, может некоторым образом подвесить подобный формат. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что после начала ведения санкционной политики Запада Анкара встала в позицию одного из главных торговых партнеров Москвы по преодолению санкционного давления, что оказалось очень выгодно для турецкой экономики. При этом политическая позиция Турции в рамках конфликта выглядит довольно взвешенной, несмотря на то что она является членом НАТО.

По мнению эксперта, для Штатов целеполагание аналогичных договоренностей идет из стратегической политики по дальнейшему сдерживанию России. В связи с этим, понимая, что Турция — важнейший хаб для нашей страны, США оказывают в течение двух лет большое давление на Анкару с целью сделать максимально невыгодным сотрудничество Москвы и Анкары.

Он добавил, что, таким образом, предлагаемый Вашингтоном формат турецкое правительство может сделать чистой формальностью.