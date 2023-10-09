Политолог Денисов считает вполне реальным смещение фокуса внимания США на Израиль
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
По словам политолога Дениса Денисова, Вашингтон вместе с государствами-членами Североатлантического альянса вполне могут сместить фокус внимания с украинского конфликта на израильско-палестинский. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что в случае выбора между Киевом и Тель-Авивом для США перевесит во многом второй.
По мнению эксперта, такого же поведения можно ожидать и от прочих государств военного блока.