Экс-агент ЦРУ Эндрю Бустаманте заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского уже нет иного выбора, кроме как пойти на переговоры с Москвой. По мнению политолога Дениса Денисова, это заявление является несколько преждевременным. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что пока Незалежная и ее президент не находятся в абсолютно безвыходной ситуации, поскольку Запад продолжает их поддерживать, поставляя военную технику.

По словам эксперта, Зеленский может начать переговоры при условии сокращения западной поддержки.

Он добавил, что переговоры придется украинскому лидеру проводить на условиях РФ.