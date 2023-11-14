Политолог допустил свержение Зеленского или отставку Залужного

Первый сценарий эксперт назвал более вероятным, так как отставка главкома, по его мнению, не способна вывести ситуацию из тупика. Журавлев подчеркнул, что Залужный не делал политических заявлений и не отказывался от переговоров с российской стороной, а потому, у него больше возможностей решить конфликт без вооруженных конфликтов. В то же время Зеленский не готов сменить свою позицию в этом вопросе и многим уже стало понятно, что украинский президент слишком далеко зашел, считает политолог.

Журавлев также заявил, что с Залужным у украинской стороны будет больше шансов и в военном плане. По словам эксперта, у главнокомандующего большой опыт и знания в этом вопросе, а потому, он бы мог избежать большого количества ошибок.