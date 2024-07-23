Политолог Дробницкий считает, что победа на президентских выборах в США не гарантирует полноту власти Трампу

Во время своего первого президентского срока экс-президент США Дональд Трамп не смог осуществить многие из своих планов. По словам политолога Дмитрия Дробницкого, во внутренней политике он выполнил все свои обещания, а во внешней политике показал высокий уровень профессионализма и мастерства. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что Трамп и во внутренней, и во внешней политике был регулярно связан по рукам и ногам вашингтонской бюрократией, поэтому в большой степени все станет зависеть от того, насколько он сможет провести чистку рядов, придя к власти.

По мнению эксперта, формально выиграть выборы 5 ноября мало для того, чтобы обеспечить себе власть в связи с серьезным расколом в Штатах. Так, США находятся в турбулентности, что ведет к гражданскому конфликту.

Он добавил, что Трамп на самом деле может повлиять на завершение украинского конфликта, хотя сложно сказать на сегодняшний день, каким образом это свершится. Кроме того, Россия станет взаимодействовать с Трампом.

Напомним, что позавчера действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет принимать участие в следующих президентских выборах. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая займет его пост в случае победы на выборах. В свою очередь Дональд Трамп сообщил, что ему будет гораздо легче одержать победу над Харрис, чем над Байденом.