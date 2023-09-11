Политолог Дудаков дал оценку готовности Киева и Вашингтона к переговорам с Москвой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина согласится начать переговоры с Россией при предложении об этом со стороны Москвы. По словам политолога Малека Дудакова, такое заявление не имеет значения, поскольку ни те ни другие не готовы вести переговоры с Россией. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что Блинкен всего лишь дал ответ на вопрос корреспондента относительно Украины.

По мнению эксперта, провал украинского контрнаступления уже привел к тому, что многие политики Запада признают необходимость начать переговоры. Тем не менее киевский режим не готов это признать.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, ситуация станет развиваться таким образом, что Киев заставят уйти в режим глухой обороны на осенне-зимний период.