Политолог Дудаков назвал причины шумихи вокруг Илона Маска

По словам политолога Малека Дудакова, американский миллиардер Илон Маск, который в последнее время все чаще привлекает к себе внимание скандальными высказываниями в адрес иных людей, имеет комплекс Бога. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что предприниматель желает «переформатировать» весь мир под себя, и издевается над людьми, которые ему не нравятся.

По мнению американиста, при этом Маска нельзя назвать сумасшедшим человеком. Миллиардер всего лишь куражится, так как он относит себя к тем, для кого никаких последствий не будет. При этом ряд вещей Маск и вовсе делает вполне серьезно, потому что ему не нравится текущее положение США, Европы, Британии и прочих государств.

Ранее сенатор Пушков раскрыл замысел Маска после его критики в адрес премьер-министра Британии.