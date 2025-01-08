Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале высказал мнение, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает бизнесмена Илона Маска относительно его нападок на премьер-министра Британии Кира Стармера.

Алексей Пушков высказал мнение, что бизнесмен Маск не просто не останавливает информационный поток относительно возможной косвенной причастности Стармера к изнасилованиям. Напротив, он массово распространяет данную информацию. Глава комиссии Совфеда предполагает, что таким образом Маск может поддерживать Дональда Трампа. Избранный президент не желает сотрудничать со Стармером. Трамп хочет видеть в лице премьер-министра Британии другого кандидата.

«Он еще не предложил Британии стать 52-м штатом США вслед за Канадой, но в британской прессе уже пошли саркастические статьи на эту тему», — написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Дискуссии начались после публикации авторского материала в газете TheTelegraph. Так, по меньшей мере тысяча девочек заявили, что подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд. В свою очередь Илон Маск напомнил, что Королевская прокурорская служба наделена правами разрешать полиции предъявлять обвинения в совершении серьезных преступлений. В соцсети бизнесмен отметил, что в период, когда, предположительно, были изнасилованы жительницы Телфорд, премьер-министр Великобритании Кир Стармер занимал пост главы службы.

Ранее сообщалось, что аналитик Масликов считает королевскую семью Британии ключевым интересантом «кровавой бани» на Украине.