Политолог Дудаков не исключил наличие проблем с выделением Вашингтоном помощи Иерусалиму

Президент США Джо Байден планирует запросить у конгресса примерно 100 млрд долларов для поддержки Украины и Израиля. По словам политолога Малека Дудакова, для американского лидера будет проблематичным запросить у конгресса помощь для Иерусалима и Киева в связи с расколом. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что данный бюджет на сегодняшний день является эфемерным, так как американский конгресс еще не разобрался с выборами спикера палаты представителей.

По мнению американиста, наблюдается также усиление раскола в стане законодателей, в связи с чем согласование финансовой помощи становится проблемой.

Он отметил, что такой план служит своего рода показателем для Байдена, чтобы приехать в Израиль и продемонстрировать это.