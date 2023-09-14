Политолог Дудаков определил вероятное условие для старта переговоров по Украине

По словам американиста Малека Дудакова, при условии полного провала украинского контрнаступления Вашингтон может принять решение о необходимости переговоров с Москвой, тем не менее при каких-либо успехах этой операции со стороны Киева конфликт будет заморожен. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в настоящее время как в Штатах, так и в Незалежной, все-таки надеются на успех, и поставки военной техники и оружия продолжаются.

По мнению эксперта, тем не менее до ноября маловероятно, что ситуация изменится.