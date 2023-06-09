Политолог Дудаков рассказал об изменении отношения Байдена к России после провала контрнаступления ВСУ

По информации издания Politico, предоставление дальнейшей поддержки Незалежной и репутация действующего американского лидера Джо Байдена зависят от результатов контрнаступления войск Киева. Обозреватели считают, что ошибки ВСУ могут дать возможность республиканцам из конгресса заблокировать инициативы о росте расходов на оборону. Политолог-американист Малек Дудаков рассказал, как Байден станет действовать в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, пока не следует говорить, что контрнаступление потерпит фиаско.

Эксперт отметил, что вся ситуация ставит действующего президента США в неприятное положение, так как в случае отсутствия явных успехов украинских войск финансирование ей в конгрессе могут снизить.

По мнению Дудакова, осенью, когда бюджет на поддержку Незалежной иссякнет, а новый не согласуют, Штаты попытаются перейти к переговорам с Россией. Таким образом, для Байдена урегулирование конфликта мирным путем будет своеобразным планом «Б»: он сможет выдать такой успех за победу перед своими избирателями на президентских выборах в следующем году.

Политолог подчеркнул, что сможет ли это сделать действующий президент США – остается открытым вопросом.

Однако, как уточнил он, на уступки идти придется, поскольку никаких ультиматумов, которые не учитывают мнение России, больше не будет.