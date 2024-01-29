Политолог Дудчак оценил угрозы Евросоюза в адрес Венгрии

В одном из западных СМИ появилась информация о том, что Брюссель может принять меры, которые направлены на подрыв венгерской экономики. По словам политолога Александра Дудчака, позиция Будапешта в вопросе роста бюджета Евросоюза является не единственным камнем преткновения в его отношениях с Брюсселем. Об этом сообщает радио Sputnik.