Политолог Дудчак оценил угрозы Евросоюза в адрес Венгрии

Политика

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В одном из западных СМИ появилась информация о том, что Брюссель может принять меры, которые направлены на подрыв венгерской экономики. По словам политолога Александра Дудчака, позиция Будапешта в вопросе роста бюджета Евросоюза является не единственным камнем преткновения в его отношениях с Брюсселем. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Венгрия отстаивает свое право получить от Евросоюза то, что ей положено.

По мнению эксперта, такое поведение европейских властей является жестким шантажом.

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