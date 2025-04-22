По словам политолога Александра Дудчака, главарь киевского режима Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко* являются людьми-функциями, которые управляются Западом, который, в свою очередь, в последнее время старается «откреститься» от собственных ошибок и дистанцироваться от киевского режима. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что в целом внешнеполитический курс Незалежной «дирижировался» извне. Киев после евромайдана в 2014 году перешел под полное внешнее управление, и с тех пор все решения властей диктуются западными странами.

По мнению эксперта, Порошенко* и Зеленский по большому счету являются ликвидаторами того, что когда-то было Украиной.

Ранее Порошенко* усомнился в легитимности украинской делегации в Эр-Рияде.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов.