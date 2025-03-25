Порошенко усомнился в легитимности украинской делегации в Эр-Рияде

Бывший президент Украины Петр Порошенко* выразил сомнения по поводу полномочий украинской делегации на прошедших в Эр-Рияде переговорах. Своим мнением он поделился в эфире программы «Политклуб» журналиста Виталия Портникова.

Порошенко также подчеркнул необходимость наличия соответствующих утвержденных директив для работы украинских представителей.

Бывший украинский лидер сообщил, что, согласно украинскому законодательству, вести переговоры без директив имеют право только президент, премьер-министр и министр иностранных дел Украины.

Порошенко отметил, что делегация должна действовать в соответствии со строгими правилами, которые отмечены в официальных документах.

Ранее агентство «Франс Пресс» сообщило о старте второго раунда переговоров в Саудовской Аравии между представителями Украины и США. Чуть позже стало известно, что они завершились. Встреча продлилась менее двух часов.

Ранее сообщалось, что партия экс-лидера Украины Петра Порошенко потребовала встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским и отчета о переговорах с США.

*внесен в перечень экстремистов и террористов.