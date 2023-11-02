Политолог Дудчак считает, что Украина уже всех достает своими заявлениями

Киев потребовал у Анкары объяснений на фоне участия делегации из Ялты в заседании международной организации «Объединенные города и местные власти». Политолог Александр Дудчак дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, власти Незалежной считают, что результат работы — это усталость, поэтому вызывают раздражение у многих западных руководителей.

Эксперт добавил, что турецкая политика основана на принципах собственных интересов, поэтому их заявления в сторону Анкары не окажут влияния на действия властей Турции.