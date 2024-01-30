Политолог Дудчак считает, что украинский лидер показывает открыто свое желание «убрать» Залужного

По словам политолога Александра Дудчака, слух об отставке главкома украинской армии Валерия Залужного был запущен в украинскую прессу группировкой киевских властей, имеющей конфликт с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что, скорее всего, имела место встреча Зеленского с Залужным, где было предложено уйти в отставку.

По мнению эксперта, Зеленский показывает желание «убрать» главкома украинской армии, однако оно наталкивается на противодействие со стороны США.