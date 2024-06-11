Ожидается, что в конференции по Киеву в Швейцарии примут участие 90 государств и организаций. По словам политолога Александра Дудчака, число участников в действительности будет гораздо меньше того, на которое рассчитывали организаторы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что однозначно первоначальные планы организаторов полностью провалились, поскольку в мероприятии не примут участие лидеры многих приглашенных государств, от ряда стран, которые хотели бы видеть на высшем уровне, вообще не будет делегаций. Кроме того, подтверждением провальности конференции также являются и планы Швейцарии провести позже новую конференцию с участием Москвы. В связи с этим конференция будет являться очередной сходкой сторонников киевского режима.

По мнению эксперта, главой американской делегации назначена вице-президент Камала Харрис неслучайно, так как пиарщики американского лидера Джо Байдена считают, что в преддверии выборов ему не следует связываться с провальным проектом.