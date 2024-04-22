Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что решение американского конгресса о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева свидетельствует о том, что Вашингтон перестал верить в победу ВСУ. По словам политолога Александра Дудчака, за одобрением законопроекта о заблокированных финансах России стоит попытка Штатов решить собственные проблемы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Вашингтону важно зафиксировать нынешнюю ситуацию, то есть Белому дому необходима заморозка конфликта, а сказки про «победу Незалежной» – это все для пропаганды.

По мнению эксперта, Штатам нужен постоянный источник проблем для России, для Евросоюза, именно для этого они поддерживают существование киевского режима, дают вооружение и средства подбрасывают. Это все для того, чтобы изображать жизнеспособность того, что называют Украиной сегодня, которая уже давно стала не государством, а территорией под внешним управлением.

Он отметил, что за счет выделения Киеву денег Вашингтон решает свои проблемы, обеспечивая себе долгосрочные контракты на производство вооружений.