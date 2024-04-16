Политолог Дудчак считает, что Вашингтон опоздал с заявлениями о возможности мирного урегулирования украинского конфликта

Экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша заявил, что украинский конфликт можно было предотвратить посредством мирного урегулирования, если бы Вашингтон серьезнее отнесся к озабоченностям Москвы по поводу собственной безопасности. По словам политолога Александра Дудчака, Штаты запоздали с подобными признаниями. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при трезвом восприятии они бы это озвучили еще в декабре 2021 года, когда Москва на совершенно обоснованных основаниях заявила о правах на свою безопасность, причем не первый раз.

По мнению эксперта, Штаты хотели бы просто приостановить конфликт и уверены в том, что наша страна согласится на его заморозку.

Он отметил, что Вашингтон говорит о территориальных уступках, но по Конституции РФ это новая реальность. Об иных вариантах следовало говорить до начала конфликта, когда их к этому призывали, а сейчас это уже не является условием для переговоров.