Политолог Дудчак считает, что задержание боксера Усика в Кракове не связано с хамством Зеленского

По словам политолога Александра Дудчака, не следует думать, что задержанием боксера Александра Усика в Кракове Варшава старалась насолить Киеву за хамское поведение Владимира Зеленского. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что спортсмену необходимо было соблюдать правила проведения в аэропорту.

По мнению эксперта, настоящие отношения украинцев и поляков известно давно — они друг друга ненавидят.

Он добавил, что сегодня данная ненависть незаметна, и Варшава с Киевом вынуждены соблюдать некоторое приличие. Так, если бы для западных стран не стояли бы прежде всего интересы Вашингтона с Лондоном по ведению борьбы против Москвы, то соседи давно бы перегрызли друг другу глотки, а в этом случае их объединяет русофобия.

Ранее стали известны детали задержания украинского боксера Усика в Кракове.