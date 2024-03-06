По информации одного из британских СМИ, западные разведслужбы встревожены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки. Недавняя утечка разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост является одним из «пугающих» примеров. По словам политолога Александра Дудчака, Запад даже из этой ситуации делает виноватой нашу страну. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что они осуждают сам факт раскрытия данной информации, а не идеи. Таким образом, вероятная атака на Россию стала на Западе темой для обсуждения. Не наблюдается и сожаления по поводу самого факта утечки.

По мнению эксперта, Запад ведет подготовку агрессии против Москвы и этого не скрывает. Причем готов применить любые средства, методы и технические возможности.

Он добавил, что в этом отношении Незалежная является для них весьма удобным инструментом, которым можно прикрываться.