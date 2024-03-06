Политолог Дудчак заявил, что обсуждение на Западе атаки на Россию делает ее саму и виноватой
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По информации одного из британских СМИ, западные разведслужбы встревожены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки. Недавняя утечка разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост является одним из «пугающих» примеров. По словам политолога Александра Дудчака, Запад даже из этой ситуации делает виноватой нашу страну. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что они осуждают сам факт раскрытия данной информации, а не идеи. Таким образом, вероятная атака на Россию стала на Западе темой для обсуждения. Не наблюдается и сожаления по поводу самого факта утечки.
По мнению эксперта, Запад ведет подготовку агрессии против Москвы и этого не скрывает. Причем готов применить любые средства, методы и технические возможности.
Он добавил, что в этом отношении Незалежная является для них весьма удобным инструментом, которым можно прикрываться.