Политолог Дудчак заявил о маловероятности возобновления зерновой сделки
Фото: [©Бурджу Окутан/РИА Новости]
По словам эксперта Института стран СНГ Александра Дудчака, возобновление зерновой сделки маловероятно, поскольку невыполнение условий Москвы и террористическая деятельность Незалежной ставят на ней крест. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин сообщал, что продление сделки возможно только при выполнении условий России.
По мнению политолога, результатом зерновой сделки стала спекуляция на зерне, на которой получают лишь посредники.