Политолог Дудчак заявил о маловероятности возобновления зерновой сделки

По словам эксперта Института стран СНГ Александра Дудчака, возобновление зерновой сделки маловероятно, поскольку невыполнение условий Москвы и террористическая деятельность Незалежной ставят на ней крест. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин сообщал, что продление сделки возможно только при выполнении условий России.

По мнению политолога, результатом зерновой сделки стала спекуляция на зерне, на которой получают лишь посредники.