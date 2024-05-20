По информации Службы внешней разведки России, популярность президента Незалежной Владимира Зеленского составляет не более 20%. По словам политолога Александра Дудчака, у граждан Украины отсутствуют поводы для поддержки главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня он становится «просроченным» президентом, поэтому все стараются вспомнить данные им обещания при вступлении в должность. В итоге ни одного обещания он не выполнил в отношении боевых действий на территории Незалежной, тогда он обещал мир довольно быстро, однако города стоят пустыми — многие жители уехали, другие находятся на фронте.

По мнению эксперта, за последние два года правления Зеленского с Украины уехало около десяти миллионов человек. И украинцы сегодня интересуются, как можно получить прописку в Запорожской и Херсонской областях, чтобы в ускоренном режиме получить гражданство РФ.

Он добавил, что в целом для западных стран Зеленский свою работу выполнил.