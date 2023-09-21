Политолог Ефремов дал оценку санкциям Евросоюза против граждан РФ по «Википедии»

В американском издании Politico появилась статья о том, что европейские власти для обоснования санкций против жителей нашей страны используют «сомнительные источники информации», в том числе и материалы «Википедии». Политолог Дмитрий Ефремов рассказал о причинах появления такой статьи в данном журнале. Об этом сообщает радио Sputnik.