Политолог Ефремов дал оценку санкциям Евросоюза против граждан РФ по «Википедии»
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В американском издании Politico появилась статья о том, что европейские власти для обоснования санкций против жителей нашей страны используют «сомнительные источники информации», в том числе и материалы «Википедии». Политолог Дмитрий Ефремов рассказал о причинах появления такой статьи в данном журнале. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, ключевым ответом может стать слово «трафик».
Эксперт добавил, что данная статья является чем-то вроде доказательством факта наличия эксклюзивных материалов.
По его мнению, такие публикации пойдут на руку жителям Европы, чтобы убедиться в несправедливости санкционной политики против России.