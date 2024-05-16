Политолог Елисеева назвала цель визита Путина в Китай

Сегодня в Пекине прошли переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Политолог Наталья Елисеева рассказала о целях визита главы государства, о том, какие важные решения могут быть приняты в результате поездки и как встреча повлияет на отношения Москвы с Западом. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, главной особенностью визита Владимира Путина в КНР является то, что Пекин сегодня – один из наших ключевых стратегических партнеров.

Эксперт добавила, что в рамках встречи с китайским лидером велось обсуждение не только экономических тем, но и вопросов стратегического характера, включая взаимоотношения России и Китая с Западом. Встреча касалась двухсторонних отношений и дальнейших планов по сотрудничеству и развитию.

По ее мнению, по результатам визита были приняты некоторые решения, включая экономические. Так, Пекин разрешил поставки топинамбура из России и расширил список ввозимых говяжьих субпродуктов.