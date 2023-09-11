Политолог Елисеева объяснила причины невозможности избрания Байдена на второй срок

По словам политолога Натальи Елисеевой, если действующий американский лидер станет снова выдвигаться на пост президента страны, то он не окажется релевантным кандидатом для республиканцев. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она пояснила, даже в случае проигрыша Трампа Байдену вряд ли удастся победить в силу возраста и состояния здоровья.

По мнению эксперта, американцы не будут отдавать власть в руки тех, кто не в состоянии нормально управлять государством и принимать политические решения.

Она отметила, что импичмент нынешнему президенту также маловероятен.