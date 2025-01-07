Политолог Еловский назвал причины, почему Трамп откровенно троллит Трюдо

По словам политолога Дмитрия Еловского, канадский лидер Джастин Трюдо уходит в отставку из-за глубокого кризиса, в котором оказалась его партия и в целом государство: так, увеличиваются госдолг и госрасходы, уровень бедности, инфляция, преступность, стоимость жизни, тем не менее отмечается спад производительности труда и ВВП на душу населения. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что первый раз за много лет Оттава перестала двигаться в параллели с Вашингтоном. В целом у Канады дела еще хуже, чем у Штатов, и именно это дает возможность Трампу откровенно троллить соседа, говоря, что его место — роль еще одного штата.

По мнению эксперта, в политическом плане Трюдо также сложно назвать блестящим политиком. Так, большую роль в порче репутации сыграл скандал с чествованием украинского эсесовца.

Он подчеркнул, что в западных странах весьма устали от леволиберальных глобалистов, очень велик запрос на правых консерваторов.

Ранее сообщалось, что Трамп снова предложил Канаде войти в состав США.