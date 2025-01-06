Трамп снова предложил Канаде войти в состав США
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Избранный президент США Дональд Трамп снова предложил Канаде войти в состав США и стать их 51-м штатом.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Трамп отметил, что жители Канады положительно относятся к этой идее.
США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву, добавил Трамп.
Если Канада станет частью Соединенных Штатов, считает он, то это позволит устранить торговый тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны кораблей КНР и РФ.
«Вместе мы были бы великой нацией!» – заключил Трамп.
Ранее сообщалось о том, что премьер Канады Трюдо скоро может уйти в отставку с поста лидера Либеральной партии.